Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 13:50









(CercleFinance.com) - GTT s'adjuge près de 4%, soutenu par un relèvement de recommandation chez Berenberg à 'achat' avec un objectif de cours porté à 155 euros, après des résultats semestriels 'solides' dévoilés par le spécialiste du confinement à membrane pour le GNL.



'Malgré cela, l'action a baissé de 17% par rapport à son sommet de mars en raison des ventes plus larges sur le marché actions', pointe le broker, qui juge donc ce recul 'exagéré, compte tenu des fondamentaux solides de GTT'.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 131,20 EUR Euronext Paris +3,80%