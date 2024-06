Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: solution de routage météo choisie par Latsco Shipping information fournie par Cercle Finance • 11/06/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - GTT fait savoir que la solution de routage météorologique de sa filiale Ascenz Marorka a été sélectionnée par la compagnie maritime Latsco Shipping Limited pour équiper huit navires de sa flotte.



Latsco a choisi Ascenz Marorka après une analyse complète du marché et une phase de test approfondie sur deux de ses navires, durant 12 mois.



La solution de routage météorologique d'Ascenz Marorka définit les meilleurs itinéraires de navigation en intégrant des variables opérationnelles, économiques et environnementales multiples, tout en respectant un large éventail de contraintes opérationnelles et réglementaires.



Cette solution est compatible avec différents types de navires, quelle que soit la source de carburant choisie, assure GTT.





