GTT : signe une nouvelle commande en Chine

(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval chinois Hudong-Zhonghua Shipbuilding. La commande porte sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier pour le compte de l'armateur chinois ShenZhen Gas Corporation. GTT réalisera le design des cuves de ce navire qui offrira une capacité totale de cargaison de 79 960 m3. La livraison du navire interviendra en janvier 2023.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +1.16%