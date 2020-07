Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : signe un contrat de licence en Russie Cercle Finance • 02/07/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le groupe GTT annonce avoir signé un contrat de licence et d'assistance technique avec le chantier russe Zvezda Shipbuilding Complex (Zvezda) pour la construction de méthaniers utilisant les systèmes de réservoirs à membrane GTT. 'Ce contrat représente une nouvelle avancée dans le déploiement des technologies GTT en Russie. Il permettra notamment à Zvezda de construire des méthaniers brise-glace ARC7, équipés du système de confinement à membrane de GTT : ces méthaniers, très innovants, uniques en leur genre, sont destinés au transport du GNL produit en Russie', développe le groupe.

