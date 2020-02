Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : signe un contrat avec CMA CGM Cercle Finance • 05/02/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - GTT annonce ce soir que le Groupe CMA CGM a choisi son offre globale de services et d'assistance pour la mise en service, l'exploitation et la maintenance de ses futurs porte-conteneurs propulsés au GNL et équipés des technologies de confinement à membrane GTT. 'La prestation de GTT prévoit la formation des équipages de la flotte de CMA CGM grâce à la mise à disposition du simulateur de formation G-Sim, spécialement adapté pour répliquer les opérations de GNL des navires CMA CGM. GTT fournira par ailleurs de l'assistance technique à bord des navires lors de la mise en service des réservoirs GNL et pendant les premières opérations de soutage. Si besoin, CMA CGM pourra faire appel au service HEARS®, pour obtenir une assistance technique 24/7', indique GTT. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris +0.58%