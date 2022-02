Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: signature d'un contrat-cadre avec Nakilat information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 18:16









(CercleFinance.com) - GTT annonce la signature d'un contrat-cadre de prestations de service avec la société de transport maritime qatarie Nakilat. Ce contrat prévoit que GTT assiste Nakilat dans la maintenance et l'exploitation de l'ensemble de sa flotte, soit 26 navires, équipés des technologies Mark III ou NO96, développées par GTT.



Ce contrat prévoit également une assistance technique sur site des équipes GTT durant les inspections, la maintenance, les réparations, les opérations et les services d'ingénierie.







Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -3.13%