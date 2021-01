Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : Samsung Heavy Industries passe la 1ere commande 2021 Cercle Finance • 18/01/2021 à 17:56









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçut sa première commande de 2021 de la part du chantier naval coréen Samsung Heavy Industries (SHI) portant sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier de 174 000 m3 pour le compte de l'armateur coréen Pan Ocean. GTT réalisera le design de la cuve qui intégrera le système de confinement à membranes Mark III Flex. La date de livraison du navire est prévue au deuxième trimestre 2023, indique GTT. Cette commande est la première de l'année pour GTT. Elle fait suite à une série de 29 commandes de méthaniers reçues au second semestre 2020. GTT rappelle à cette occasion que ces commandes portent, à une exception près, sur des échéances de livraison plus lointaines que d'habitude, échelonnées sur la période 2023 à 2025.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -0.69%