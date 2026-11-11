GTT retrouve le chemin de la hausse, Morgan Stanley un peu plus optimiste

GTT signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mercredi matin à la Bourse de Paris, soutenu par une note plus favorable des analystes de Morgan Stanley suite à la récente sous-performance du titre.

Vers 10h10, la valeur - qui a pris jusqu'à 2,1% en tout début de séance - aligne une troisième séance de progression et gagne 1,1% à 187,1 euros tandis que le SBF 120 prend 0,6%.

Dans une note sectorielle parue dans la soirée d'hier, les équipes de Morgan Stanley indiquent être passées d'une recommandation "sous-pondérer" à un conseil "pondérer en ligne" sur le titre du groupe d'ingénierie basé à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, avec un objectif de cours maintenu à 184 euros.

La banque d'investissement américaine évoque une entreprise toujours à la pointe de l'excellence, constituant une valeur sûre grâce à son quasi-monopole très rentable sur les cuves de transport de gaz naturel liquéfié (GNL), pour lesquelles la demande est appelée à rester forte à moyen terme.

Des relais de croissance encore incertains

Mais la firme new-yorkaise juge néanmoins plus aléatoire son pari sur la diversification, estimant qu'il faudra du temps pour vérifier si l'élargissement de ses compétences vers d'autres segments maritimes constituera un véritable moteur de croissance.

D'après Morgan Stanley, l'action était devenue trop chère car le marché en attendait trop, ce qui l'a conduit à être déçu au troisième trimestre face à un ralentissement des prises de commandes et à l'absence de relèvement des objectifs annuels.

Après la récente baisse du cours, qui a perdu plus de 18% en presque deux mois, le prix de l'action est redevenu plus raisonnable, juge cependant la banque d'affaires, avec un potentiel de hausse et un risque de baisse qui tendent désormais à s'équilibrer et à s'inscrire en ligne avec ceux de Technip Energies, sur lequel elle affiche aussi une recommandation "pondérer en ligne".

Le titre progresse encore de quasiment 20% depuis le début de l'année.