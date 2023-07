Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: résultats et commandes en hausse, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 11:06









(CercleFinance.com) - GTT a annoncé hier soir des résultats en hausse au titre du premier semestre, avec une poursuite de sa bonne dynamique en termes de commandes, ce qui lui a permis de confirmer ses objectifs annuels.



Le spécialiste des systèmes de confinement à membranes pour le transport maritime et le stockage du gaz naturel liquéfié (GNL) a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 23% à 177,8 millions d'euros.



Son résultat opérationnel avant dotations aux amortissements sur immobilisations (Ebitda) atteint 104,2 millions d'euros, en hausse de 30,7% par rapport au premier semestre 2022.



La marge opérationnelle atteint, elle, 58,6%, contre 55,3% au premier semestre 2022.



GTT - qui a enregistré 42 commandes de méthaniers au cours du premier semestre - indique que son carnet de commandes totalise désormais 20,3 millions d'euros, un niveau 3,5 fois supérieur à celui de la fin juin 2022 (5,9 millions d'euros).



Le groupe - qui confirme ses perspectives de chiffre d'affaires et d'Ebitda pour l'ensemble de l'exercice - prévoit de verser à ses actionnaires un acompte sur dividende de 1,85 euro, reflétant ses 'bons résultats'.



Le titre grimpait de presque 5% après cette publication, ce qui lui permet d'afficher désormais un gain symbolique de 1% depuis le début de l'année.





