GTT: résultats 2023 en haut de fourchette, le titre bondit

(CercleFinance.com) - GTT, un spécialiste du transport et du stockage des gaz liquéfiés, a fait état lundi soir de résultats annuels 2023 dans le haut de la fourchette des objectifs qu'il s'était initialement fixé, tout en estimant disposer d'une 'très forte visibilité' pour l'exercice 2024.



Le groupe français, qui fabrique des systèmes de confinement à membranes pour les méthaniers, a généré l'an dernier un chiffre d'affaires consolidé de 428 millions d'euros, en hausse de 39% par rapport à 2022.



Son résultat d'exploitation (Ebitda) a lui grimpé de presque 46% pour atteindre 235 millions d'euros, alors que l'entreprise visait un bénéfice opérationnel compris entre 190 et 235 millions d'euros.



Avec un carnet de commandes, hors GNL carburant, qui se monte à 274 unités, GTT estime que son chiffre d'affaires futur cumulé s'établit désormais à un niveau 'record', à plus de 1,81 milliard d'euros pour la période 2024-2029.



Pour 2024, il dit viser un chiffre d'affaires consolidé compris dans une fourchette de 600 à 640 millions d'euros, pour un Ebitda consolidé entre 345 et 385 millions d'euros.



Son dividende pour l'exercice 2023 va passer à 4,36 euros par action, soit une augmentation de 40,6% par rapport à 2022.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF saluaient des résultats et des perspectives permettant de 'fêter dignement' les 10 ans de cotations en Bourse de l'entreprise.



Le bureau d'études, qui affiche une opinion 'surperformance' sur la valeur , relève en conséquence son objectif de cours de 160 à 170 euros.



Avec un gain de presque 8%, le titre GTT signait la plus forte progression de l'indice SBF 120 mardi matin dans les premiers échanges.





