Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: renforce sa collaboration avec le chinois JOVO information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - GTT annonce ce soir la signature de deux nouveaux contrats de prestations de services techniques avec JOVO, un important fournisseur d'énergie basé en Chine.



Ces contrats portent sur l'assistance et le support opérationnel de GTT pour des méthaniers opérés par JOVO. GTT apportera son expertise sur le terrain pour les inspections, la maintenance, les réparations, ainsi que le conseil en ingénierie.



JOVO bénéficiera également de l'accès à la hotline d'urgence HEARSde GTT, disponible 24h/24 et 7j/7, pour apporter aux équipages une aide technique rapide.



Ces nouveaux partenariats s'inscrivent dans la continuité d'un premier contrat de services, toujours en vigueur, signé en août 2022 entre les deux groupes.







Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.23%