Cercle Finance • 18/02/2022 à 07:43

GTT: recul de près d'un tiers du résultat net annuel









(CercleFinance.com) - La société d'ingénierie GTT publie un résultat net en recul de 32,6% à 134,1 millions d'euros sur l'exercice 2021, ainsi qu'un EBITDA en baisse de 29% à 172,2 millions, soit une marge en retrait à 54,7%, par rapport au niveau hors norme de 2020 (61,2%).



Le chiffre d'affaires du spécialiste des confinements à membranes pour le GNL s'est contracté de 20,6% à 314,7 millions d'euros par rapport à un exercice 2020 qui bénéficiait pleinement de l'afflux de commandes de 2018 et 2019 pour les constructions neuves.



GTT propose un dividende de 3,10 euros par action au titre de 2021, soit un solde de 1,75 euro compte tenu de l'acompte versé en novembre. Pour 2022, il vise un chiffre d'affaires entre 290 et 320 millions d'euros, un EBITDA entre 140 et 170 millions et un dividende au moins stable.





