Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : reçoit une nouvelle commande d'un chantier coréen Cercle Finance • 09/06/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le groupe GTT annonce ce jour avoir reçu une commande de la part du chantier coréen Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), portant sur l'équipement d'une unité de stockage et de regazéification pour le compte de l'armateur japonais Mitsui OSK Lines. 'Le FSRU d'une capacité de 263.000 m3 sera équipé du système de confinement cryogénique à membranes NO96 par GTT', précise le groupe. La livraison est prévue courant 2023.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris -5.47%