GTT : reçoit une commande pour deux réservoirs de stockage

Cercle Finance • 24/06/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Le groupe GTT annonce avoir reçu une commande de China Huanqiu Contracting & Engineering (HQC), portant sur la conception de deux réservoirs de stockage membrane de GNL à intégrité totale. 'Ces deux réservoirs, d'une capacité de 220.000 m3 chacun, seront les plus grands réservoirs de stockage terrestre en Chine', assure le groupe. Cette commande s'inscrit dans le cadre de l'accord signé en novembre 2019 entre GTT et l'entreprise publique chinoise Beijing Enterprises Group. Les réservoirs de stockage terrestres devraient être mis en service au cours du dernier trimestre 2022.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris -1.85%