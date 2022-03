Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: reçoit une 'AiP' pour son nouveau concept de réservoir information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 18:11









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu une approbation de principe (AiP) de la part de la société de classification japonaise, ClassNK, pour une évolution technique de son réservoir à membranes Mark III permettant une pression allant jusqu'à 2 bars (barg) pour les applications GNL comme carburant.



Cette innovation est particulièrement utile pour les navires rouliers et les navires de croisière, puisqu'elle leur offre des capacités de maintien de pression améliorées et une plus grande flexibilité opérationnelle, notamment pendant les opérations de ravitaillement, souligne GTT.



De plus, l'AiP de ClassNK confirme que cette nouvelle solution de réservoir est conforme aux règles de sécurité applicables.



'Grâce à notre effort d'innovation, les solutionsàmembranesGTT sontaujourd'huiapplicables àun spectre plus largedenavires propulsés au GNL, contribuant ainsi de façon croissante au verdissement du transport maritime', a indiqué Philippe Berterottière, p.d.-g. de GTT.





