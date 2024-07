Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: reçoit des commandes de réservoirs cryogéniques information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu, en juillet 2024, deux commandes de son partenaire coréen HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des réservoirs cryogéniques de 12 nouveaux porte-conteneurs propulsés au GNL2 pour le compte de CMA CGM.



Dans le cadre de ces nouvelles commandes, Hyundai Heavy Industries (HD HHI) et Hyundai Samho Heavy Industries (HD HSHI) construiront, chacun, six porte-conteneurs.



Chaque navire, d'une capacité de 15 500 conteneurs, sera doté de réservoirs GNL d'une capacité totale de 12 750 m³. Ces réservoirs intégreront le système de confinement à membrane Mark III Flex développé par GTT.



La livraison de ces 12 navires s'échelonnera entre le deuxième trimestre 2027 et le deuxième trimestre 2028.







Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 136,40 EUR Euronext Paris -0,58%