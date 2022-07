Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: rebondit vers 124E, s'ouvre le chemin des 133,4E information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 10:04









(CercleFinance.com) - GTT rebondit vers 124E et tente de déborder la résistance des 123,5E du 30 juin, borne supérieure du canal délimité par le support des 115E (fausse sortie baissière le 15/07).

L'enjeu sera donc le re-test du zénith annuel des 133,4E des 27 et 30 mai.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +6.34%