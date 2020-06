GTT prend la tête du palmarès français 2019 des ETI déposantes de brevets

(AOF) - GTT se positionne en tête du classement 2019 des ETI françaises en nombre de brevets publiés par l'INPI- avec 58 demandes de brevets pour l'année écoulée, contre 19 pour l'année précédente. Cette forte progression permet également à GTT de figurer à la 31ème place du palmarès national des 50 premiers déposants de brevets toutes catégories confondues. GTT est la seule ETI à entrer dans le Top 50 des déposants.

Les technologies développées par GTT ont permis aux navires méthaniers de diviser par deux leurs émissions de gaz à effet de serre au cours des dix dernières années.

La société, dont l'ambition est de contribuer au développement d'un transport maritime plus respectueux de l'environnement, travaille actuellement sur de nouvelles solutions, technologiques et numériques, destinées à poursuivre l'amélioration de la performance énergétique des navires et à faciliter leur propulsion au GNL.

AOF - EN SAVOIR PLUS