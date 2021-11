GTT, plus forte hausse du marché SRD à la clôture du mardi 16 novembre 2021

(AOF) - GTT (+ 9,76% à 72,55 euros)

GTT a été galvanisé par le relèvement de la recommandation de Kepler Cheuvreux, de Conserver à Acheter.

Points clés

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 396 M€, réalisé à 94 % dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et composé aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50 % ;

- Modèle d'affaires de capitalisation sur la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040) et du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et d’extension de l’offre de services au travers d’acquisitions ;

- Capital au flottant élargi après la cession partielle par Engie de sa participation revenue à 30 %, Philippe Berterottière étant PDG du conseil d’administration de 9 membres ;

- Bilan très solide – capitaux propres de 244 M€, absence d’endettement et trésorerie de 140 M€.

Enjeux

- Stratégie 2019-2021 de réponse, notamment par l'innovation digitale, à un secteur maritime moins émetteur d'émissions carbone, et d'obtention de 524 M€ de chiffre d’affaires cumulé ;

- Stratégie d’innovation visant à renforcer les technologies de gestion du gaz, à améliorer les solutions Mark Systems et NO 96, à réduire les impacts carbone via l’intelligence artificielle et le Smart Shipping (acquisitions d’Ascenz, Marorka et OSE) et à participer à la croissance du marché de l’hydrogène via les éloctrolyseurs d’Elogen ;

- 1ère ETI française par le nombre de dépôts de brevets, plus de 80 % du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis moins de 3 ans;

- Partenariat avec l'incubateur marseillais Zebox, spécialisé dans le transport maritime ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de carbone de la société ;

- Montée en puissance des activités de service portées et des offres aux GBS (fonds sous-marins, transport d’éthane…) ;

- Carnet de commandes de 143 unités à fin septembre 2021 et développement rapide dans le marché du carburant GNL, d'où une visibilité jusqu'en 2029.

Défis

- Risques géopolitiques concentrés sur le Qatar, la Malaisie et l’Indonésie qui regroupent plus de la moitié de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL ;

- Evolution des parts de marchés dans l’offre de carburant GNL aux navires de commerce ;

- A fin septembre 2021, recul de 21,5 % du chiffre d’affaires semestriel.