GTT: placement d'actions réalisé par Engie

(CercleFinance.com) - Engie annonce le succès du placement, par des banques de couverture, de 1.994.107 actions GTT à un prix de 137 euros par action, dans le cadre de la couverture par le groupe de son exposition économique au titre de sa participation résiduelle d'environ 5,38% dans GTT.



Le groupe énergétique rappelle avoir conclu des contrats de vente à terme d'une durée de 18 mois avec Morgan Stanley Europe et Natixis (banques de couverture) portant sur ces actions de la société d'ingénierie.



Ces ventes à terme permettent à Engie de vendre, à l'échéance, sa participation résiduelle dans GTT à un prix prédéterminé tout en conservant la pleine propriété de cette participation et les droits de vote afférents jusqu'à la vente à l'échéance.



Les actions vendues à des investisseurs institutionnels dans le cadre du placement par les banques de couverture sont empruntées par celles-ci sur le marché. Les opérations de règlement-livraison du placement devraient avoir lieu le 18 mars.





