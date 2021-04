Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : perfectionne sa technologie NO96 Super+ Cercle Finance • 15/04/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir développé NO96 Super+, une évolution du système de confinement de cargaison, qui a récemment reçu l'approbation de principe de Bureau Veritas. La nouvelle technologie NO96 Super+ intègre des panneaux isolants en mousse de polyuréthane renforcée afin de réduire la pénétration de la chaleur à l'intérieur du réservoir. Des joints plats en laine de verre sont également insérés entre les panneaux de mousse adjacents afin d'optimiser le comportement du système et en garantir les meilleures performances thermiques. Grâce à cette innovation, GTT assure réduire l'évaporation de la cargaison pendant les opérations. L'approbation finale de la classe devrait être obtenue mi-2021, indique la société.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris 0.00%