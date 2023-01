GTT: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 10:00

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre GTT, avec un objectif de cours inchangé de 155 euros.



GTT a annoncé hier soir l'arrêt des contrats directs avec la Russie, conséquence des trains de sanctions n°8 et n°9 visant Moscou.



Pour rappel, GTT est engagé directement auprès d'un chantier russe Zvezda Shipbuilding Complex, pour la conception des cuves de 15 méthaniers brise-glace en cours de construction ainsi que pour la conception de 3 GBS.



Au 1er octobre, un CA de 74 ME restait à reconnaitre pour les méthaniers brise-glace d'ici à 2025 et 12 ME pour les GBS d'ici à 2027. 'Cela représente un total de 86 ME soit moins de 6% du carnet de commandes', indique GTT.



Dans ce contexte, Oddo indique que l'estimation d'EBITDA 2023 devrait se situer à environ 200 ME (vs 230 ME actuellement) affichant toujours une hausse de plus de 30% Y-o-Y.



'Pour 2024, l'impact serait plus limité dans la mesure où nos estimations actuelles sont conservatrices au regard de la dynamique des commandes engrangées au cours du 2ème semestre 2022. Ainsi, un update de nos estimations devrait compenser le manque à gagner russe', conclut l'analyste.