Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: obtient une approbation de principe sur une solution information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 11:38









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir obtenu une Approbation de Principe (AiP) de Lloyd's Register, l'un des principaux fournisseurs de services de classification et de conformité aux industries marine et offshore.



Cette AiP a été accordée pour l'utilisation d'une solution digitale innovante d'évaluation de l'activité de ballottement, afin d'optimiser la maintenance des systèmes de confinement à membranes de GNL.



La solution s'appuie sur la technologie ' Sloshing Virtual Sensor ' de GTT, utilisant un jumeau numérique de réservoir, également conçu par GTT, et les données opérationnelles en temps réel des unités flottantes (FSRU2, FLNG3 et LNGC4) pour suivre l'évolution des paramètres critiques pour l'intégrité du réservoir.



'Nous sommes convaincus que cette solution a le potentiel pour devenir un standard de l'industrie dans les années à venir', assure GTT.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -2.65%