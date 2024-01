Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: nouvelle commande du chantier naval coréen HD Hyundai information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir reçu une commande de la part de son partenaire le chantier naval coréen HD Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves de trois nouveaux éthaniers de grande capacité pour le compte d'un armateur asiatique.



GTT réalisera le design des cuves de ces trois éthaniers, dotés chacun d'une capacité totale de 98000m3, et intégrant le système de confinement à membranesMark IIIdéveloppé par GTT.



La livraison des navires est prévue entre le quatrième trimestre 2026 et le deuxième trimestre 2027.





