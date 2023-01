Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: met fin à ses activités en Russie information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 18:01









(CercleFinance.com) - GTT présente ce soir un point d'activité sur son activité en Russie. La société rappelle être engagée dans le pays pour la conception descuves de 15 méthaniers brise-glace en cours de construction par le chantier navalZvezdaShipbuildingComplex(Zvezda), ainsi que dans la conceptiondes cuvesdetroisGBS (soit des réservoirs sous-marins) pourla sociétéSarenB.V.



'Au1eroctobre 2022,un chiffre d'affaires de74ME restaità reconnaître au titre des méthaniers brise-glace d'ici 2025et de12ME au titre des GBS d'ici 2027, soit une expositionreprésentant, au total,moins de6% du carnet de commandes', indique GTT.



Le groupe fait néanmoins savoir qu'à la suited'une analyse approfondiedes trains de sanctionseuropéensN°8 et 9interdisantnotammentles prestations d'ingénierieau bénéficedesociétés russes,il va cesser sesactivités en Russie.



Ainsi, 'à compter du8janvier 2023,le contrat avecZvezdasera suspendu etles interventions de GTTselimiteront,sur lesdeuxméthaniersles plus avancés,àassurerla sécurité desprojetset l'intégrité de la technologie,dans le respect des sanctions internationales en vigueur'.





