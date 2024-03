GTT : maintenant qu'Engie est sorti du capital, la voie est libre en Bourse

(Crédits photo : crédit photo gtt - )

L'action du spécialiste des systèmes de confinement à membrane cryogénique pour les cuves des unités de stockage et de transport du GNL a cédé plus de 4% à l'annonce de la cession de la participation que détenait encore Engie au capital. Il s'agit d'une opportunité en Bourse.

GTT a plié de 4,2% jeudi, en réaction à la cession par Engie, des 5,38% qu'il possédait au capital du spécialiste des systèmes de confinement à membrane cryogénique pour les cuves des unités de stockage et de transport du GNL. Une transaction réalisée au prix de 137 euros par action, soit avec une décote de 3,8% par rapport au cours de clôture de 142,50 euros la veille.

Il s'agit d'une opportunité en Bourse, plus aucune raison, en effet, de craindre une vente de boc de titres à un cours indéterminé, mais qui se fait traditionnellement en dessous des niveaux observés sur le marché. «Engie, c'est fini», se réjouit d'ailleurs les analystes de Portzamparc, «cette opération achève la sortie d'Engie du capital de GTT, entamée en mai 2021». L'énergéticien a détenu jusqu'à 40,8% du capital de l'équipementier. Le cabinet est à l'achat du titre, avec un objectif de cours de 148 euros. Nous sommes plus optimistes sur le dossier, avec une cible de 164 euros, car l'entreprise possède, selon nous, de nombreux atouts.

Croissance «forte et durable»

Premier point, les résultats annuels, présentés à la fin du mois de février, ont été très bons, ce qui avait d'ailleurs fait grimper l'action de près de 9% le jour de l'annonce. Le chiffre d'affaires, reflet des prises de commandes antérieures, a bondi de 39,2% en 2023, après deux années de baisse (–20,6% en 2021 et –2,4% en 2022). A un total de 427,7 millions d'euros, il s'agit d'un niveau record et supérieur aux attentes du consensus, qui visait 418 millions de facturations. La marge d'excédent brut d'exploitation s'est améliorée de 2,4 points en l'espace d'un an, à 54,8%, et plus encore au niveau de la rentabilité opérationnelle, en hausse de 2,8 points à 52,3%.

Surtout, le discours très optimiste de la direction avait rassuré quant aux perspectives pour cette année. Philippe Berterottière, le PDG, anticipe une demande « forte et durable » sur le marché mondial du GNL. La visibilité offerte par le carnet de commandes (1,81 milliard d'euros) est très élevée et permet à GTT d'attendre pour cette année des ventes entre 600 et 640 millions pour un excédent brut d'exploitation de 345 à 385 millions, supérieurs là encore aux estimations des analystes.

L'action a déjà fortement progressé mais les perspectives de cet acteur unique coté en Bourse sont imparables. La visibilité est forte dans un secteur redevenu très porteur. On profitera de ce léger trou d'air lié à la sortie d'Engie du capital pour acheter. Objectif de 164 euros.