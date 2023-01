Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: livraison de deux grands réservoirs de GNL en Chine information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 10:07









(CercleFinance.com) - GTT annonce la livraison des deux premiers très grands réservoirs terrestres de GNL, équipés de la technologie GST®, à Tianjin (Chine).



Dans le cadre du terminal GNL de BGG Tianjin Nangang, la société

China Huanqiu Contracting & Engineering Co. Ltd (HQCEC) a finalisé la construction de deux réservoirs terrestres de stockage de Gaz Naturel Liquéfie (GNL), d'une capacité de 220 000 m3 chacun.



' Nous sommes fiers d'avoir réalisé avec succès ces deux plus grands réservoirs terrestre à membranes au monde avec le ferme soutien de GTT', a déclaré Shuagong Song, président de HQCEC.



Il s'agit des plus grands réservoirs terrestres de stockage de GNL du monde intégrant la technologie de confinement à membranes GST®.



Ces très grands réservoirs terrestres de GNL s'inscrivent dans le cadre de l'accord signé, en novembre 2019, entre GTT et l'entreprise publique chinoise Beijing Enterprises Group (BEG), portant sur la construction de huit réservoirs terrestres3 de la technologie GST® au terminal GNL de BGG Tianjin Nangang.





