Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: le titre poursuit sa hausse après une commande en Corée information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 09:13









(CercleFinance.com) - L'action GTT a ouvert en nette hausse vendredi matin à la Bourse de Paris, le groupe d'ingénierie ayant remporté un nouveau contrat en Corée du Sud.



Dans les premiers échanges, le titre gagne près de 2% quand le SBF 120 recule de 0,4%, ce qui porte à plus de 58% ses gains depuis le début de l'année.



GTT a annoncé ce matin avoir obtenu une commande du chantier naval coréen Samsung Heavy Industries pour la conception des cuves de quatorze nouveaux méthaniers, dont douze pour le compte d'un armateur américain et deux pour le compte d'un armateur asiatique.



La société a été chargée d'assurer le design des cuves de ces navires, qui offriront chacun une capacité de cargaison de 174.000 m3 et intégreront son système de confinement à membranes 'Mark III Flex'.



La livraison des navires est prévue entre le quatrième trimestre 2024 et le troisième trimestre 2026.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +1.56%