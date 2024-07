Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: le titre monte, forte croissance au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 26/07/2024 à 10:21









(CercleFinance.com) - GTT s'inscrit en nette hausse vendredi matin à la Bourse de Paris au lendemain de l'annonce d'une forte croissance de son chiffre d'affaires et de ses résultats au premier semestre, une dynamique qui s'est assortie de prises de commandes soutenues.



Le groupe d'ingénierie français, spécialisé dans les systèmes de transport pour les gaz liquéfiés, a fait état d'un chiffre d'affaires de 295 millions d'euros au titre des six premiers de l'année, en hausse de 66% sur un an.



Son résultat opérationnel courant (Ebitda) a quant à lui bondi de 70% pour atteindre 177 millions d'euros.



Le résultat net s'élève pour sa part à 170,3 millions d'euros sur la période, contre 84 millions d'euros au premier semestre 2023, soit une hausse de 102,7%.



Dans son communiqué, l'entreprise fait également état d'un niveau de commandes 'très élevé', avec entre autres 52 méthaniers et quatre éthaniers de grande capacité commandés au cours du 1er semestre.



Pour 2024, GTT confirme viser un chiffre d'affaires dans une fourchette allant de 600 à 640 millions d'euros pour un Ebitda compris entre 345 et 385 millions d'euros.



La société prévoit aussi de distribuer, au titre de l'exercice 2024, un dividende correspondant à un taux minimum de distribution de 80% du résultat net consolidé9.



Son acompte sur dividende ressort à 3,67 euros par action, en hausse de 98% par rapport à l'acompte de 2023, une hausse en ligne avec celle du résultat net.



A la Bourse de Paris, l'action GTT progressait plus de 3% vendredi matin suite à ces annonces, ce qui porte à plus de 11% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 134,50 EUR Euronext Paris +2,91%