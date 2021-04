Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : le titre monte après une analyse positive Cercle Finance • 13/04/2021 à 17:42









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 1% alors qu'Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé, à 100 euros. Oddo rapporte que Elogen, récemment racheté par GTT, a annoncé avoir été sélectionné par E.ON dans la cadre du projet SmartQuart qui vise à transformer la consommation d'énergie dans 3 quartiers des villes allemandes de Essen, Bedburg et Kaisersesch d'ici à fin 2024. Elogen va notamment fournir un électrolyseur qui sera livré en Allemagne au cours du 2nd semestre 2022. ' Il s'agit d'une bonne nouvelle alors que GTT vient de récemment mettre en place un nouvel axe stratégique de croissance (hydrogène) parallèlement à 2 autres axes que sont le GNL carburant et le Smart Shipping ', estime le bureau d'analyses.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +1.16%