GTT: le titre avance après une nouvelle commande en Corée

(CercleFinance.com) - L'action GTT a ouvert en hausse vendredi à la Bourse de Paris après l'annonce d'une commande de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers.



Le chantier naval coréen a chargé GTT de réaliser le design et les prestations d'ingénierie associées des cuves de ces navires, qui doivent offrir une capacité de cargaison de 174.000 m3 chacun.



Les quatre méthaniers intégreront par ailleurs le système de confinement à membranes NO96 L03, développé par le groupe français d'ingénierie.



Les livraisons des navires sont prévues en 2024 et 2025.



Vers 9h30, l'action GTT progressait de 0,5% dans un marché parisien à l'équilibre.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +1.25%