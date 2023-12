Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: le titre avance après un contrat en Chine information fournie par Cercle Finance • 01/12/2023 à 12:24









(CercleFinance.com) - L'action Gaztransport et Technigaz (GTT) profite vendredi en Bourse de Paris de l'annonce d'un contrat avec le chantier naval chinois Cosco Shipping (Qidong) Offshore.



GTT a annoncé hier soir la signature d'un accord d'assistance technique et de licence avec cette filiale de China Cosco Shipping, l'un des leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique intégrée.



Ce nouveau contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, permettra au chantier naval de mettre en oeuvre les technologies de GTT pour les unités GNL offshore, telles que la liquéfaction et le stockage (FLNG) ou la regazéification du GNL, et les transporteurs de gaz liquéfié.



Les investisseurs saluaient cette nouvelle commande, qui confirme l'excellente visibilité du groupe après des performances déjà décrites comme 'impressionnantes' au troisième trimestre.



Vers 12h00, le titre GTT gagne plus de 1,2%, s'offrant l'une des meilleures performances de l'indice SBF 120, en hausse de 0,4% dans le même temps.





