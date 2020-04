Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : le CA du premier trimestre en hausse de +74% Cercle Finance • 17/04/2020 à 17:54









(CercleFinance.com) - Le groupe GTT annonce ce soir un chiffre d'affaires de 102,5 millions d'euros au premier trimestre 2020, en hausse de 74% par rapport au premier trimestre 2019. 'Depuis le début de l'année 2020, nous avons obtenu quatre commandes de méthaniers et nous avons également signé deux contrats de prestations de services avec des armateurs. Sur le plan financier, le chiffre d'affaires bénéficie désormais pleinement de l'afflux de commandes de 2018 et 2019 et s'inscrit en très forte hausse au 1er trimestre 2020 par rapport à celui de la même période l'an passé, lequel reposait sur des commandes plus anciennes', commente Philippe Berterottière, Président-Directeur Général de GTT. Le groupe GTT confirme par ailleurs ses objectifs pour l'exercice 2020, soit notamment un chiffre d'affaires consolidé dans une fourchette de 375 à 405 millions d'euros et un EBITDA consolidé dans une fourchette de 235 à 255 millions d'euros.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris -0.86%