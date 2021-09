Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : lancement de la solution LNG Optim information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 09:20









(CercleFinance.com) - GTT annonce le lancement de LNG Optim, une nouvelle solution numérique de 'Smart Shipping', permettant de préparer les trajets de navires en vue de réduire leur consommation globale et maîtriser l'évaporation du GNL dans les cuves. La solution LNG Optim, fondée sur l'expertise de GTT en matière de gestion de l'évaporation du GNL et développée en collaboration avec ses filiales, Ascenz, Marorka et OSE Engineering, a d'ores et déjà été adoptée par des acteurs majeurs du transport maritime du GNL. 'Notre offre a pour ambition d'accompagner les armateurs, les affréteurs et les opérateurs dans la transition énergétique, avec l'optimisation de la performance opérationnelle et environnementale de leurs navires', explique le PDG Philippe Berterottière.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -1.42%