GTT, L'Oréal, Orange, Vallourec... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Accor

Accor est entré en négociations exclusives avec Royal Holiday Group en vue d'acquérir 17 contrats de gestion. Six d'entre eux concernent des " all-inclusive resorts " au Mexique qui seront exploités par Ennismore, tandis que les onze autres resorts et hôtels urbains, au Mexique, en Argentine, à Porto Rico et aux États-Unis, seront gérés Accor PM&E Americas.

Carmila

Sur les trois premiers mois de l'année, Carmila a été porté par une bonne dynamique de commercialisation qui a permis aux revenus locatifs de progresser de 14,8 %, à 112 millions d'euros. Parallèlement, les loyers nets ont augmenté de 15 %, ou de 3,7 % à périmètre constant, pour s'élever 100,5 millions d'euros. Ils ont été soutenus par l'indexation des loyers et par la capacité de Carmila à créer de la croissance organique.

DMS

Le spécialiste des systèmes d'imagerie médicale de haute performance pour la radiologie et l'ostéodensitométrie publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.(à suivre)

Freelance.com

Le spécialiste de la relation entre les entreprises et leurs talents externes dévoilera ses résultats annuels. (à suivre).

Groupe JAJ

Au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025, Groupe JAJ a vu son chiffre d'affaires progresser de 14,5 %, à 6,72 millions d'euros, portant la hausse sur le second semestre à 10,3 %. En revanche, sur l'ensemble de l'exercice, les ventes du concepteur et fabricant de vêtements de sport et de loisirs sont en léger repli de 0,4 %, à 28,66 millions d'euros. Le groupe estime que sans la grève des dockers du port du Havre, les revenus annuels auraient dû croître.

GTT

Le chiffre d'affaires consolidé de GTT au premier trimestre 2025 s'élève à 190,5 millions d'euros, en hausse de 31,6% par rapport au premier trimestre 2024. À la suite d'une année 2024 qui constituait la deuxième année record en termes de prise de commandes, GTT a enregistré, au cours de ce premier trimestre, neuf commandes de méthaniers (dont six méthaniers de très grande capacité). Leur livraison est prévue entre 2027 et 2031. GTT a également reçu sept commandes relatives à des éthaniers de grande capacité (VLEC), dont la livraison interviendra en 2027 et 2028.

Hoffmann Green

Hoffmann Green Cement Technologies annonce la signature d'un partenariat stratégique avec le groupe Morisset, entreprise familiale vendéenne spécialisée dans la construction de bâtiments en gros œuvre. Ce groupe collabore avec Hoffmann Green depuis plus de quatre ans afin d'accélérer sa transition vers une construction durable, en intégrant des ciments 0% clinker sur de nombreux chantiers. Après cette première phase de coopération réussie, le groupe Morisset réaffirme sa confiance et son engagement en faveur des solutions décarbonées d'Hoffmann Green à travers cette signature.

LDC

LDC annonce que l’autorité de la concurrence a délivré son autorisation permettant au groupe agroalimentaire d’acquérir 100% du capital du groupe Pierre Martinet. Cette opération doit permettre à LDC d'être présent sur 70% des familles produits du rayon traiteur en GMS (grandes et moyennes surfaces) en comptant sur une nouvelle marque forte aux côtés de la marque Marie. Cette étape franchie, les deux parties se fixent pour objectif de finaliser cette acquisition d’ici fin mai. LDC avait annoncé en mai 2024 ce projet d’acquisition dans le cadre de sa feuille de route stratégique 2026-2027.

L'Oréal

Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de L'Oréal s'élève à 11,73 milliards d'euros, en hausse de 4,4% en publié. À données comparables, il croît de 3,5%. "La croissance des ventes bénéficie du phasage lié à la transformation IT de 2024 et de 2025 représentant un effet net positif de 100 millions d’euros", explique le numéro un mondial de la beauté. Sur les trois premiers mois de cette année, le groupe affiche une croissance dans toutes les divisions. Sur le segment Luxe, les ventes progressent de 7,3% en publié à 4,092 milliards d'euros. Elles ont augmenté de 5,8% en comparable.

LVMH

L’assemblée générale de LVMH, réunie le jeudi 17 avril a approuvé, au titre de l’exercice 2024, le paiement d’un dividende de 13 euros par action. Compte tenu du versement d'un acompte sur dividende de 5,50 euros le mercredi 4 décembre 2024, le solde de 7,50 euros sera mis en paiement le 28 avril prochain. Le dernier jour de négociation dividende attaché est le 23 avril 2025.

Orange

Orange a sollicité auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), son principal organisme de réglementation au Canada, ainsi qu'auprès de la Ontario Securities Commission (OSC), une requête visant à mettre fin à son statut d'émetteur assujetti dans toutes les provinces et territoires du Canada. Si la demande est acceptée, Orange cessera d'être un émetteur assujetti au Canada et, par conséquent, ne sera plus tenu de déposer des états financiers et autres documents d'information continue au Canada conformément aux lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières.

Vallourec

Vallourec annonce la signature d’un contrat majeur avec Allseas pour la fourniture de pipelines dans le cadre du projet offshore Búzios 10, situé sur le champ de Búzios et opéré par Petrobras. Ce contrat représente près de 18 000 tonnes de solutions tubulaires premium sous-marines sans soudure en acier carbone, destinées aux risers et aux flowlines. Il inclut également une option portant sur près de 5 000 tonnes supplémentaires. Aucun détail financier n'a été divulgué à ce sujet.