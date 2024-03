Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: jugé bien valorisé par Berenberg, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 10:26









(CercleFinance.com) - GTT recule nettement jeudi matin à la Bourse de Paris suite à l'abaissement de la recommandation de Berenberg, qui juge le titre bien valorisé après sa récente envolée.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire allemand souligne que le cours de l'action a grimpé de presque 20% depuis la publication, la semaine passée, de résultats annuels 2023 et de perspectives 2024 supérieurs aux prévisions.



S'il juge que GTT demeure un dossier 'solide' en vue de profiter de la demande grandissante pour le GNL, l'analyste met en avant un profil risque/rendement 'plus équilibré' aux niveaux actuels, sur la base d'un PER de 20x pour 2024.



Il ramène en conséquence sa recommandation de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ajusté de 140 à 150 euros.



Vers 10h20, le titre cédait autour de 2%, essuyant l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -2.58%