GTT (Gaztrans) : grimpe vers les 104E information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 12:54









(CercleFinance.com) - GTT grimpe vers les 104E et tente d'effacer la résistance du 13 janvier: en cas de succès, Gaztrans s'ouvrirait le chemin des 108,3E (ex-plancher du 11/11) puis du 'gap' des 115E du 2 décembre 2022.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +3.69%