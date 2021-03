Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : étend sa collaboration avec Beijing Gas Group Cercle Finance • 03/03/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - GTT étend sa collaboration avec Beijing Gas Group en vue de la construction future de six réservoirs supplémentaires de stockage de GNL de très grande taille en Chine. Les deux partenaires ont conclu un accord de coopération en relation avec le terminal GNL de Tianjin Nangang, actuellement en première phase de construction. Ce nouvel accord couvre principalement la collaboration pour les phases II et III du terminal, qui incluent la construction de six nouveaux réservoirs terrestres de stockage de GNL de dernière génération d'une capacité de 220 000 m3. 'Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec BGG, preuve que la technologie membrane GNL à intégrité totale répond parfaitement aux attentes de BGG en termes de performance technologique, de compétitivité et de niveau de sécurité, tout en réduisant significativement son impact environnemental', a annoncé Philippe Berterottière, Président-Directeur général de GTT.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris -4.18%