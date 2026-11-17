Gaztransport et Technigaz SA GTT.PA :
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GTT ENERGY : COMMANDE DE HUDONG-ZHONGHUA SHIPBUILDING POUR LA CONCEPTION DES CUVES DE CINQ MÉTHANIERS
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LA LIVRAISON DES NAVIRES EST PRÉVUE ENTRE LE QUATRIÈME TRIMESTRE 2029 ET LE TROISIÈME TRIMESTRE 2030
Texte original https://tinyurl.com/3a9c26wt
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(Rédaction de Gdansk)
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