Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : en tête du classement 2019 des ETI en termes de brevets Cercle Finance • 29/06/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le groupe GTT annonce qu'il se positionne en tête du classement 2019 des ETI françaises en nombre de brevets publiés par l'INPI, avec 58 demandes de brevets pour l'année écoulée, contre 19 pour l'année précédente. Cette progression permet également à GTT de figurer à la 31e place du palmarès national des 50 premiers déposants de brevets toutes catégories confondues. 'Ce classement consacre l'effort d'innovation continue de la Société, qui lui permet de proposer des solutions de référence dans le transport maritime, le transfert et le stockage du gaz naturel liquéfié (GNL)', commente le groupe.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris +0.68%