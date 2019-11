Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : en hausse, un broker reste à l'achat Cercle Finance • 28/11/2019 à 15:03









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe GTT avance légèrement ce jeudi (+0,3%), après avoir reçu de nouvelles commandes de cuves de méthaniers. Après cette annonce, l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'achat' sur le titre, ces nouvelles commandes permettant au groupe de se diriger 'vers le record de 2018'. 'La valorisation du groupe reste toujours attractive (11,3x en VE/EBITDA 2020) surtout si le profil des résultats 2021 et 2022 est appelé à être révisé en hausse', relève le broker, qui confirme son objectif de cours de 102 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de +27%.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris -0.06%