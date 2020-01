Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : en hausse, boosté par un analyste Cercle Finance • 20/01/2020 à 12:25









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe GTT avance de +4% ce lundi, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirmesa recommandation 'achat' sur celui-ci, tout en revoyant à la hausse son objectif de cours, plaçant ce dernier dans sa Sélection H1 2020. La nouvelle cible du broker, 120 euros (contre 102 euros), laisse encore plus de place pour une hausse : +28%. 'GTT présente toujours un profil atypique offrant Visibilité (backlog), Fexibilité (coûts pour partie variable), et une excellente structure financière (trésorerie nette, FCF de 200 ME...). Compte tenu de ce profil, la valorisation demeure modeste (13x EV/EBITDA et EV/Ebit)', relève ainsi Oddo BHF.

Valeurs associées GAZTRANS.TECHN. Euronext Paris +5.56%