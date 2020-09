Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : en hausse, boosté par un analyste Cercle Finance • 08/09/2020 à 11:59









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe GTT avance ce mardi de +1%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, accompagnée d'un objectif de cours revu à la hausse. La cible du broker, qui retient 'une confiance inébranlée' après de nouvelles commandes, passe ainsi de 85 à 92 euros. Le titre reste ainsi dans la 'Top Pick List Midcaps' d'Oddo BHF. 'Notre estimation d'EBITDA pour 2020 ressort à 241 ME (milieu de fourchette, +38% YoY) soit une marge de 60%. Après le point haut en 2020 (reflet des importantes commandes ces dernières années), 2021 (attendu > à 2019) et 2022 peuvent encore bénéficier des commandes des prochains mois. Nous tablons sur le maintien d'une marge élevée (60% pour la marge d'EBITDA et proche de ce niveau pour la MopC)', commente le broker.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.92%