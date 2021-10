Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT : Elogen sélectionné pour le projet HyPSTER information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 09:02









(CercleFinance.com) - GTT indique que sa filiale Elogen a vu sa technologie d'électrolyseur à membrane sélectionnée par Storengy, dans le cadre du projet HyPSTER destiné à stocker de l'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables. Elogen concevra et produira l'électrolyseur PEM (membrane échangeuse de protons) d'une puissance d'un MW et installera, dès 2022, sa technologie sur le site d'Etrez, premier site français de stockage de gaz naturel en cavité saline en termes de capacité. 'Premier projet de stockage souterrain d'hydrogène vert en cavité saline soutenu par l'Union Européenne, HyPSTER permettra de mieux évaluer la place du stockage dans la chaine de valeur de l'hydrogène', explique le groupe d'ingénierie.

Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris 0.00%