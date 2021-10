GTT : Elogen rentre dans le projet d'hydrogène vert HyPSTER

AOF - EN SAVOIR PLUS

HyPSTER est un démonstrateur de stockage d'hydrogène vert à grande échelle, coordonné par Storengy, leader européen du stockage de gaz naturel. L'entreprise est entourée de six autres partenaires aux expertises complémentaires : INERIS, Armines/Polytechnique, INOVYN, ESK, Element Energy, AXELERA.

(AOF) - Elogen, une société du groupe GTT, annonce que sa technologie unique d'électrolyseur à membrane a été sélectionnée par Storengy, dans le cadre du projet HyPSTER destiné à stocker de l'hydrogène vert produit à partir d'énergies renouvelables. Elogen concevra et produira l'électrolyseur PEM (membrane échangeuse de protons) d'une puissance d'1MW et installera, dès 2022, sa technologie sur le site d'Etrez.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.