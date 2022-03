Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GTT: Elogen construira sa 'gigafactory' à Vendôme information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 18:14









(CercleFinance.com) - GTT fait savoir que sa société Elogen construira sa future usine de production d'électrolyseurs, la gigafactory, à Vendôme, dans la région Centre-Val de Loire



Elogen développe depuis plusieurs mois ce projet d'usine avec l'ambition d'y produire, dès 2025, 'des stacks de grande capacité'.



Le projet développé par Elogen fait partie des 15 dossiers pré-notifiés par le Gouvernement Français à la Commission Européenne dans le cadre du PIIEC (Projet Important d'Intérêt Européen Commun)de l'hydrogène.



Si le projet était retenu dans le cadre du PIIEC, la capacité de production de stacks d'électrolyse d'Elogen atteindrait plus d'1 GW à horizon 2030, indique GTT.







Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) Euronext Paris +0.74%