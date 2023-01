GTT : deux nouvelles commandes auprès de ses partenaires coréens

Les deux éthaniers devraient être livrés à l'armateur japonais IINO Lines au cours du quatrième trimestre 2025 et disposeront d'une capacité de cargaison de 98.000 mètres cubes chacun.

Destiné à l'armateur européen TMS Cardiff, le méthanier offrira une capacité de cargaison totale de 174.000 mètres cubes et devrait être livré au cours du premier trimestre 2026, a expliqué GTT dans un communiqué.

(AOF) - GTT a annoncé avoir été retenu par les chantiers navals coréens Hyundai Samho Heavy Industries et Hyundai Heavy Industries pour la conception des cuves d'un méthanier, ainsi que des cuves de deux éthaniers de grande capacité. Le fabricant de membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié Gaztransport et Technigaz a précisé avoir été choisi lors du quatrième trimestre 2022.

