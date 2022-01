GTT : deux nouvelles commandes

(AOF) - GTT a reçu, fin 2021, deux commandes portant chacune sur la conception des cuves d'un nouveau méthanier. Un premier méthanier sera construit par le chantier naval coréen Hyundai Samho Heavy Industries. Cette commande porte sur un navire qui offrira une capacité totale de cargaison de 174 000 m3 et intégrera le système de confinement à membranes Mark III Flex, développé par GTT. Sa livraison est prévue au dernier trimestre 2024.

Le second méthanier, dont la commande été reçue de la part d'un chantier dont le nom reste confidentiel à ce stade, porte sur des cuves de plus petites capacités qui intégreront le système de confinement à membranes NO96 L03+ de GTT. La livraison du navire est prévue au troisième trimestre 2023.

Points clés

- Leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le stockage et le transport naval du GNL ou gaz naturel liquéfié ;

- Chiffre d’affaires de 396 M€, réalisé à 94 % dans la construction de réservoirs ou navires stationnaires et composé aux 9/10èmes de redevances, d’où des marges supérieures à 50 % ;

- Modèle d'affaires de capitalisation sur la croissance des marchés du gaz naturel (25 % de la consommation d'énergie attendu pour 2040) et du GNL carburant (« Global Sulphur Cap », incitatif à la propulsion des navires de commerce par GNL) et d’extension de l’offre de services au travers d’acquisitions ;

- Attente d’une cession par Engie de sa participation de 40,4 % dans le capital de la société dont Philippe Berterottière est PDG du conseil d’administration de 9 membres ;

- Bilan très solide –capitaux propres de 244 M€, absence d’endettement et trésorerie de 140 M€.

Enjeux

- Stratégie d’innovation dotée d’un budget recherche & développement de 20 M€, visant à renforcer les technologies de gestion du gaz, à améliorer les solutions Mark Systems et NO 96, à réduire les impacts carbone via l’intelligence artificielle et le Smart Shipping (acquisitions d’Ascenz, Marorka et OSE) et à participer à la croissance du marché de l’hydrogène via les éloctrolyseurs d’Elogen / 1 ère ETI française par le nombre de dépôts de brevets, plus de 80 % du carnet de commandes provenant de technologies proposées depuis moins de 3 ans / validation des technologies destinées au GL carburant / partenariat avec l'incubateur marseillais Zebox, spécialisé dans le transport maritime ;

- Stratégie environnementale d’ambition net zéro 2025 pour les émissions de carbone de la société ;

- Montée en puissance des activités de service portées et des offres aux GBS (fonds sous-marins, transport d’éthane…) ;

- 75 prises de commande à fin septembre et développement rapide dans le marché du carburant GNL, d'où une visibilité jusqu'en 2029.

Défis

- Risques géopolitiques concentrés sur le Qatar, la Malaisie et l’Indonésie qui regroupent plus de la moitié de l’offre mondiale de liquéfaction de GNL ;

- Evolution des parts de marchés dans l’offre de carburant GNL aux navires de commerce ;

- Montée en puissance du stockage d’hydrogène vert porté par la filiale Elogen ;

- Recul de 21 % du chiffre d’affaires à fin septembre 2021;

- Engagement 2021 d'un taux de distribution de 80 % au moins, avec acompte sur dividende.