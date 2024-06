Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client GTT: deux approbations pour la technologie NEXT1 information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - GTT annonce avoir obtenu une approbation de conception de la part de Bureau Veritas et une approbation générale pour application navale de la part de Lloyd's Register, pour son système de confinement du GNL GTT NEXT1.



Ces deux approbations, officiellement remises lors du salon maritime Posidonia 2024 à Athènes, marquent une étape majeure pour cette technologie, qui est maintenant prête pour son déploiement commercial.



'GTT NEXT1 a pour objectif de proposer un niveau de performance thermique équivalent à celui de la technologie Mark III Flex+3 tout en utilisant deux barrières d'étanchéité métalliques', explique le spécialiste du confinement à membrane pour GNL.





Valeurs associées GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.) 130.80 EUR Euronext Paris +0.08%