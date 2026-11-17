GTT Energy, l'unité opérationnelle du groupe spécialisée dans les systèmes de confinement et de gestion de l'énergie, a annoncé avoir reçu au quatrième trimestre 2026 une commande du chantier naval Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

L'accord porte sur la conception de cuves cryogéniques de cinq nouveaux méthaniers pour l'armateur MISC.

Chacun de ces navires disposera d'une capacité totale de 174 000 m³ et intégrera la technologie de confinement à membranes développée par GTT. La livraison de ces cinq méthaniers se fera à partir du quatrième trimestre 2029, jusqu'au troisième trimestre 2030.